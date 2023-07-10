«Куньлунь» продлил контракт с рекордсменом клуба в трёх категориях

«Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником-рекордсменом клуба Райаном Спроулом.

Отмечается, что с хоккеистом сборной Китая заключено новое соглашение на один год.

Напомним, Спроул — рекордсмен «Куньлуня» среди защитников по количеству проведённых встреч (184), по набранным результативным баллам и забитым голам.

«Примечательно, что, хоть Спроул и является игроком обороны с уклоном в атаку, самые безумные и отважные подстраховки вратарей обычно совершает именно он. Ну, а что вы хотели, у него руки такие длинные, что он от своих ворот до синей линии без клюшки достаёт. С Джейком Челиосом они пришли к нам в один сезон, но в пару встали только с сезона-2020/2021 — и так до сих пор вместе и играют и за клуб, и за сборную, в составе которой у Спроулли уже 13 матчей на ОИ и ЧМ», — говорится в сообщении.