Стали известны даты арбитражей НХЛ по поводу зарплаты Ильи Самсонова и Алексея Торопченко

Стали известны даты арбитражей двоих российских хоккеистов НХЛ, сообщает официальный сайт NHLPA.
Слушание по делу нападающего «Сент-Луис Блюз» Алексея Торопченко состоится 20 июля. Арбитраж по зарплате голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова пройдёт 21 июля.
Весь список:
20 июля:
Филипп Курашёв («Чикаго Блэкхоукс»);
Брэндон Дюхайм («Миннесота Уайлд»);
Алексей Торопченко («Сент-Луис Блюз»);
21 июля:
Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»);
24 июля:
Бретт Хауден («Вегас Голден Найтс»);
Винс Данн («Сиэтл Кракен»);
Таннер Жанно («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
26 июля:
Иан Митчелл («Бостон Брюинз»);
27 июля:
Росс Колтон («Колорадо Эвеланш»);
28 июля:
Габриэль Виларди («Виннипег Джетс»);
30 июля:
Джереми Свейман («Бостон Брюинз»);
31 июля:
Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»);
1 августа:
Трент Фредерик («Бостон Брюинз»);
2 августа:
Морган Бэррон («Виннипег Джетс»);
Трой Терри («Анахайм Дакс»);
4 августа:
Райан Маклауд («Эдмонтон Ойлерз»);
Брэндон Сканлин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»);
Дрю О'Коннор («Питтсбург Пингвинз»).
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