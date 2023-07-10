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Стали известны даты арбитражей НХЛ по поводу зарплаты Ильи Самсонова и Алексея Торопченко

Стали известны даты арбитражей НХЛ по поводу зарплаты Ильи Самсонова и Алексея Торопченко
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Стали известны даты арбитражей двоих российских хоккеистов НХЛ, сообщает официальный сайт NHLPA.

Слушание по делу нападающего «Сент-Луис Блюз» Алексея Торопченко состоится 20 июля. Арбитраж по зарплате голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова пройдёт 21 июля.

Весь список:

20 июля:
Филипп Курашёв («Чикаго Блэкхоукс»);
Брэндон Дюхайм («Миннесота Уайлд»);
Алексей Торопченко («Сент-Луис Блюз»);

21 июля:

Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»);

24 июля:
Бретт Хауден («Вегас Голден Найтс»);
Винс Данн («Сиэтл Кракен»);
Таннер Жанно («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

26 июля:
Иан Митчелл («Бостон Брюинз»);

27 июля:
Росс Колтон («Колорадо Эвеланш»);

28 июля:
Габриэль Виларди («Виннипег Джетс»);

30 июля:
Джереми Свейман («Бостон Брюинз»);

31 июля:
Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»);

1 августа:
Трент Фредерик («Бостон Брюинз»);

2 августа:
Морган Бэррон («Виннипег Джетс»);
Трой Терри («Анахайм Дакс»);

4 августа:
Райан Маклауд («Эдмонтон Ойлерз»);
Брэндон Сканлин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»);
Дрю О'Коннор («Питтсбург Пингвинз»).

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