Самсонов и Торопченко обратились в арбитраж по зарплате НХЛ

Два российских хоккеиста подали заявления в арбитраж по поводу зарплаты, сообщается на официальном сайте пресс-службы ассоциации игроков НХЛ.
Всего в арбитраж обратился 22 хоккеиста, среди россиян это были голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.
Крайний срок подачи второго арбитражного уведомления о зарплате— 6 июля. Арбитражные слушания по зарплате пройдут с 20 июля по 4 августа.
В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конфренкции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб.
Торопченко, в свою очередь, провёл за «Сент-Луис» 69 матчей, в которых записал в свой актив 10 голов и 9 результативных передач.
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