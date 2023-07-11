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«Филадельфия» заключила новый контракт с 22-летним защитником Кэмом Йорком

«Филадельфия» заключила новый контракт с 22-летним защитником Кэмом Йорком
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22-летний защитник Кэм Йорк продолжит карьеру в «Филадельфии Флайерз», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что американский игрок обороны заключил новое соглашение с «лётчиками» на два сезона со среднегодовой заработной платой $ 1,6 млн. Общая сумма сделки составит $ 3,2 млн.

Ранее у Йорка подошло к концу трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 880 833. Общая сумма той сделки с учётом всех бонусов равнялась $ 3,925 млн.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американский защитник принял участие в 54 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал 18 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 20 очков при общем показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени.

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