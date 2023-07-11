The Hockey Writers составил топ-10 лучших американцев в истории НХЛ, Патрик Кейн лишь 3-й

The Hockey Writers составил топ-10 лучших американских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги.

В рейтинг попало три игрока, которые всё ещё играют в НХЛ. Самым молодым представителем списка оказался 25-летний нападающий Остон Мэттьюс, ставший 10-м. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли 37-летний голкипер Джонатан Куик, в межсезонье ставший игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», занял восьмое место. Бывший хоккеист «рейнджеров», а также легенда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн расположился на третьей позиции. Сейчас ему 34 года.

Весь рейтинг:

1. Крис Челиос.

2. Майк Модано.

3. Патрик Кейн.

4. Кэмми Гранато.

5. Брайан Лич.

6. Нил Бротен.

7. Пэт Лафонтейн.

8. Джонатан Куик.

9. Хоби Бейкер.

10. Остон Мэттьюс.