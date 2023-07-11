The Hockey Writers составил топ-10 лучших американцев в истории НХЛ, Патрик Кейн лишь 3-й
Поделиться
The Hockey Writers составил топ-10 лучших американских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги.
В рейтинг попало три игрока, которые всё ещё играют в НХЛ. Самым молодым представителем списка оказался 25-летний нападающий Остон Мэттьюс, ставший 10-м. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли 37-летний голкипер Джонатан Куик, в межсезонье ставший игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», занял восьмое место. Бывший хоккеист «рейнджеров», а также легенда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн расположился на третьей позиции. Сейчас ему 34 года.
Весь рейтинг:
1. Крис Челиос.
2. Майк Модано.
3. Патрик Кейн.
4. Кэмми Гранато.
5. Брайан Лич.
6. Нил Бротен.
7. Пэт Лафонтейн.
8. Джонатан Куик.
9. Хоби Бейкер.
10. Остон Мэттьюс.
Комментарии
- 11 июля 2023
-
11:18
-
10:58
-
10:38
-
10:17
-
09:54
-
09:35
-
09:09
-
08:58
-
08:35
- 10 июля 2023
-
23:58
-
23:32
-
23:25
-
22:59
-
22:46
-
22:23
-
21:58
-
21:44
-
21:20
-
20:57
-
20:40
-
20:23
-
19:55
-
19:43
-
19:22
-
18:59
-
18:39
-
18:11
-
17:43
-
17:38
-
17:16
-
16:58
-
16:37
-
16:14
-
15:58
-
15:50
Партнерский контент