Овечкин попал в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers назвал лучших нападающих в истории НХЛ и составил из них тройки атаки.

В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Издание поставило форварда в первую тройку — к Уэйну Гретцки и Горди Хоу.

Все тройки:

Александр Овечкин — Уэйн Гретцки и Горди Хоу:

Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;

Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси;

Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».