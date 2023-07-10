Овечкин попал в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers
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The Hockey Writers назвал лучших нападающих в истории НХЛ и составил из них тройки атаки.
В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Издание поставило форварда в первую тройку — к Уэйну Гретцки и Горди Хоу.
Все тройки:
Александр Овечкин — Уэйн Гретцки и Горди Хоу:
Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;
Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси;
Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».
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