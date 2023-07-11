В Финляндии ответили на вопрос, запрещают ли клубам подписывать хоккеистов из КХЛ

Генеральный директор финской СМ-Лииги Микко Пулккинен рассказал, запрещают ли в организации подписывать хоккеистов из КХЛ. Кроме того, специалист высказался о ситуации с бывшим игроком «Трактора» Теэму Пулккиненом. Нападающий был единственным финном в КХЛ в прошлом сезоне.

«В СМ-Лииге у нас нет отдельного руководства по приобретению хоккеистов, игравших в КХЛ. Каждый клуб сам определяет договорные отношения.

Теэму Пулккинен? Я не хочу занимать позицию по конкретному человеку. Однако я бы всерьёз задумался, если бы финские клубы заключали контракты с игроками из КХЛ после начала ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Пулккинен подписал контракт в мае 2021 года? Я думаю, что ключевой вопрос заключается в том, когда начались договорные отношения. Я бы тщательно проработал предысторию, если бы такой игрок собирался подписать контракт в лиге.

Клубы принимают самостоятельные решения относительно своего персонала. Конечно, каждый вариант должен быть тщательно изучен. Мы не можем запретить независимым спортсменам заниматься своей профессией. Было бы неудобно, если бы СМ-Лиига начала выстраивать свою политику в пользу независимых клубов. Но у тех, кто играл в КХЛ, могут возникнуть трудности по вопросам контрактов», — приводит слова Пулккинена Iltalehti.