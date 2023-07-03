Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не удерживаем спортсменов против их воли». Тренер СКА — о ситуации Матвея Мичкова

«Мы не удерживаем спортсменов против их воли». Тренер СКА — о ситуации Матвея Мичкова
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский тренер СКА по развитию игроков Даниэль Бохнер прокомментировал слухи о том, что нападающий Матвей Мичков будет вынужден остаться в санкт-петербургской команде и после истечения контракта. Соглашение россиянина будет действовать до конца сезона-2025/2026.

«Давайте проясним одну вещь: СКА не удерживает спортсменов против их воли. С момента моего прихода в клуб Артём Зуб, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Игорь Шестёркин, Артемий Панарин, Кирилл Марченко, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко уехали в НХЛ по окончании контракта. А мы говорим об отличных игроках! Я думаю, что, когда у тебя есть хорошая программа и кто-то из твоих игроков хочет показать своё мастерство против лучших игроков мира в НХЛ, всё становится на свои места.

Конечно, СКА соблюдает контракты. Все профессиональные команды делают это! Но, помимо этого, ребята совершенно вольны играть, где хотят. Наша команда является эталоном хорошего развития, и все наши игроки, уехавшие в НХЛ, тому подтверждение. Такой способ ведения дел сохранится и в будущем, и Матвей Мичков ничем не отличается от других. В его случае это только вопрос времени», — приводит слова Бохнера TVA Sports.

Материалы по теме
В «Вашингтоне» высказались о том, что Матвея Мичкова задрафтовала «Филадельфия»
Материалы по теме
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023