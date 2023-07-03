«Мы не удерживаем спортсменов против их воли». Тренер СКА — о ситуации Матвея Мичкова

Канадский тренер СКА по развитию игроков Даниэль Бохнер прокомментировал слухи о том, что нападающий Матвей Мичков будет вынужден остаться в санкт-петербургской команде и после истечения контракта. Соглашение россиянина будет действовать до конца сезона-2025/2026.
«Давайте проясним одну вещь: СКА не удерживает спортсменов против их воли. С момента моего прихода в клуб Артём Зуб, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Игорь Шестёркин, Артемий Панарин, Кирилл Марченко, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко уехали в НХЛ по окончании контракта. А мы говорим об отличных игроках! Я думаю, что, когда у тебя есть хорошая программа и кто-то из твоих игроков хочет показать своё мастерство против лучших игроков мира в НХЛ, всё становится на свои места.
Конечно, СКА соблюдает контракты. Все профессиональные команды делают это! Но, помимо этого, ребята совершенно вольны играть, где хотят. Наша команда является эталоном хорошего развития, и все наши игроки, уехавшие в НХЛ, тому подтверждение. Такой способ ведения дел сохранится и в будущем, и Матвей Мичков ничем не отличается от других. В его случае это только вопрос времени», — приводит слова Бохнера TVA Sports.
- 3 июля 2023
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