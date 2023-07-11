Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик собирается стать гражданином Российской Федерации. Хоккеист уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.
«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространённая практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ.
Брендан уже три года живёт в России, теперь будет играть в Санкт-Петербурге за СКА. За это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнёров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.
Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», — говорится в сообщении.
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