Daily Faceoff: однажды контракт Сорокина превратится из лучшего вратарского в худший

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл поделился беспокойством о контракте российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина. Обозреватель считает сделку потенциально опасной. В межсезонье голкипер продлил соглашение с «островитянами» на восемь лет с кэпхитом $ 8,25 млн и на общую сумму $ 66 млн.
«Это всё ещё великолепная сделка, позволяющая закрепить одного из лучших вратарей в лиге за «Айлендерс». Продление получает почётное упоминание только потому, что всегда есть некоторая обеспокоенность по поводу долгосрочных контрактов с вратарями. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Илье не исполнится 36 лет, так что определённо настанет момент, когда контракт Сорокина превратится из лучшего вратарского в худший вратарский. Но на данный момент это единственная победа «островитян» среди четырёх долгосрочных контрактов, подписанных 1 июля», — говорится в сообщении.
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