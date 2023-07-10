Шестёркин показал видео, как он толкает машину вместе с Сорокиным

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в своих социальных сетях выложил забавное видео.

В ролике показано, как хоккеист толкает машину. Однако Шестёркин делает это не один. Ему в этом помогает российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Оба голкипера толкают машину.

Напомним, в минувшем сезоне Сорокин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона россиянин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.

27-летний Шестёркин в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.