В «Айлендерс» прокомментировали крупный контракт Ильи Сорокина на $ 66 млн

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал заключение долгосрочного контракта с российским голкипером Ильёй Сорокиным. Вратарь подписал соглашение на восемь лет и общую сумму $ 66 млн.

«Мы хотели, чтобы Илья остался в нашей команде. Нет лучшего времени для подписания контракта, чем перед тренировочным лагерем или просто до начала сезона. Как только вы начнёте сезон вместе, неопределённая ситуация с контрактом будет отвлекать внимание, но теперь этого не случится. Мы, конечно, хотели, чтобы он остался, так почему не пытаться сделать это прямо сейчас? Это было основной задачей.

Вы же не хотите, чтобы игрок такого статуса подходил к сезону с последним годом по его контракту. Я думаю, что это оказывает большое давление на игрока. СМИ будут оказывать сильное давление, спрашивая, что он думает, и так далее… подписание контракта убирает психологический аспект, поэтому мы очень довольны подписанием. Думаю, мы все знаем, какой он вратарь», — приводит слова Ламорелло официальный сайт команды.