Обладатель Кубка Стэнли Ньюхук подписал контракт с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с нападающим Алексом Ньюхуком, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на четыре года с кэпхитом $ 2,9 млн. По предыдущему контракту новичка кэпхит игрока составлял $ 908,333.

Напомним, в конце июня права на 22-летнего нападающего в результате обмена перешли от «Колорадо Эвеланш» к «Монреалю». В сезоне-2022/2023 за «лавин» Ньюхук забил 14 голов и отдал 16 результативных передач в 82 играх.

В плей-офф на счету форварда одна результативная передача в семи матчах. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на счету нападающего 159 матчей и 66 (27+39) очков. Алекс помог «Колорадо Эвеланш» завоевать Кубок Стэнли в 2022 году, сделав четыре передачи в 12 играх плей-офф.