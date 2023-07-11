Дадонов: были мысли завершить карьеру в «Тракторе», но загадывать сложно

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов ответил на вопрос о возможном возвращении в родной клуб — «Трактор».
«Болельщики ждут, что вернусь в «Трактор»? Посмотрим, загадывать сложно. Я подписал контракт на два года с «Далласом», а что будет через это время – не могу сказать.
Не было желания завершить карьеру в родном клубе? Такие мысли были. Но не могу сказать, как всё сложится.
Следил ли за «Трактором» в прошедшем сезоне? Матчи, конечно, возможности смотреть нет. Но слежу за результатами, читаю новости. Удивился, что команда не вышла в плей-офф. До последнего думал, что получится попасть в восьмёрку. В межсезонье, если бы у меня спросили: «Выйдет ли «Трактор» в плей-офф?», то однозначно ответил, что да. Но в хоккее всякое бывает.
Из клубов КХЛ вообще был интерес? Интересовались некоторые люди, и то не напрямую, а через третьих лиц. Даже до переговоров дело не дошло», — сказал Дадонов в интервью «РБ Спорт».
Дадонов выступал за челябинскую команду с 2006 по 2009 год.
- 11 июля 2023
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