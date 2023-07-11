Дадонов: Бобровский сделал всё, что мог. Многие заслуживали Кубок, но не выиграли его

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал о финале Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». (4-1).

«Не могу сказать, что я за кого-то болел. Я просто наблюдал за финалом, ведь все решают команды на площадке. Хотя за Сергея Бобровского и Александра Баркова я переживал больше. Но «Вегас» был сильнее.

Бобровский заслужил выиграть Кубок своей карьерой? Многие великие спортсмены заслуживали Кубок, но не выиграли его. Хоккей – это командный вид спорта. Но, конечно, Сергей сделал всё, что мог. Я играл с ним и видел, как он профессионально относится к своему делу. Он отличный человек и партнёр по команде.

С Бобровским и Барковым поддерживаете отношения? Да, всегда находимся на связи. Когда я ещё в «Монреале» был, ходили на ужин, когда они приехали на матч. Иногда списываемся, чтобы узнать как дела.

Александр Барков — больше русский? Для меня — да. Но, думаю, в Финляндии его финном считают. Он отлично разговаривает и пишет по-русски. Хороший, скромный человек», — сказал Дадонов в интервью «РБ Спорт».

В пяти встречах финала Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%