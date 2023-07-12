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Московское «Динамо» обменяло нападающего Кодолу в минское «Динамо»

Московское «Динамо» обменяло нападающего Кодолу в минское «Динамо»
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В обмен на денежную компенсацию в минское «Динамо» отправляются спортивные права на нападающего московского «Динамо» Владислава Кодолу. Как сообщает пресс-служба московского клуба, 30 апреля игроку было сделано квалификационное предложение, которое Кодола не принял.

Кодола является уроженцем Гомеля и выпускником команды из этого же города. Свой путь во взрослом хоккее начал в «Алмазе», позже перебрался в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио с 2013 по 2015 год. Затем белорусский нападающий играл только в системе череповецкого клуба, где провёл в «Северстали» 239 матчей, набрал 95 (37+58) очков при показателе полезности «+4» и 60 минутах штрафа.

В составе московского «Динамо» Кодола провёл 56 игр, в которых набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-3».

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