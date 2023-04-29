Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 22 хоккеистам
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Московское «Динамо» объявило о квалификационных предложениях 22 хоккеистам, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
В список игроков, получивших такие предложения, вошли 14 хоккеистов: Сергей Бойков, Егор Зайцев, Иван Игумнов, Иван Муранов, Владислав Кодола, Артём Волков, Пётр Яковлев, Марк-Эмиль Малышев, Владислав Михайлов, Андрей Прибыльский, Никита Буруянов, Артём Иванов, Никита Новиков и Владислав Чуркин.
Кроме того, «Динамо» сделало предложения для закрепления прав Вадиму Жеренко, Богдану Тринееву и Егору Бусыгину.
Отмечается, что первые квалификационные предложения получили пять выпускников динамовской академии — Артём Бондарь, Илья Подсуха, Иван Патрихаев, Сергей Савинов и Артём Савушкин.
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