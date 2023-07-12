Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитнику клубов КХЛ Сергею Гимаеву угрожают по телефону — 112

Экс-защитнику клубов КХЛ Сергею Гимаеву угрожают по телефону — 112
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитнику клубов КХЛ и хоккейному телеэксперту Сергею Гимаеву угрожают по телефону, сообщает телеграм-канал 112.

«Матери экс-хоккеиста Сергея Гимаева позвонил странный и страшный человек. Он выспросил у женщины, действительно ли она является родственницей Сергея Сергеевича, а затем потребовал, чтобы Гимаев перезвонил. В противном случае обещал зарубить обоих топором.

Женщина предупредила сына и пошла в полицию. Она считает, что угрозы связаны с работой Сергея на телеведении. Личность агрессивного абонента устанавливают», — сказано в сообщении.

Гимаев — обладатель Кубка европейских чемпионов (2006), серебряный призёр чемпионата России – 2003, бронзовый призёр чемпионата КХЛ сезона-2014/2015. Сергей — сын известного советского и российского бывшего хоккеиста, тренера и комментатора — Сергея Наильевича Гимаева.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023