Экс-защитнику клубов КХЛ Сергею Гимаеву угрожают по телефону — 112

Экс-защитнику клубов КХЛ и хоккейному телеэксперту Сергею Гимаеву угрожают по телефону, сообщает телеграм-канал 112.
«Матери экс-хоккеиста Сергея Гимаева позвонил странный и страшный человек. Он выспросил у женщины, действительно ли она является родственницей Сергея Сергеевича, а затем потребовал, чтобы Гимаев перезвонил. В противном случае обещал зарубить обоих топором.
Женщина предупредила сына и пошла в полицию. Она считает, что угрозы связаны с работой Сергея на телеведении. Личность агрессивного абонента устанавливают», — сказано в сообщении.
Гимаев — обладатель Кубка европейских чемпионов (2006), серебряный призёр чемпионата России – 2003, бронзовый призёр чемпионата КХЛ сезона-2014/2015. Сергей — сын известного советского и российского бывшего хоккеиста, тренера и комментатора — Сергея Наильевича Гимаева.
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