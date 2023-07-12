Сергей Гимаев объяснил поступившие ему угрозы по телефону

Экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев заявил, что угрозы в его адрес и адрес его матери по телефону — дело рук мошенников, которые пытались обманом заставить его заплатить им деньги.

«Это были телефонные мошенники. Распространённое явление в наше время. Они мне позвонили, начали угрожать, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал. Тогда они начали звонить моей маме. Она как олдскульный человек сообщила участковому, тот составил протокол. Я сразу сказал: «Мама, это шарлатаны, просто их блокируй». Конечно, эта история вызвала резонанс, мне многие позвонили, спасибо за поддержку. Я надеюсь, этот опыт кому‑то поможет — не попадайтесь на такой телефонный развод», — сказал Гимаев в интервью «Матч ТВ».