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Лучич — о возвращении в «Бостон»: благодарен клубу за возможность снова быть собой

Лучич — о возвращении в «Бостон»: благодарен клубу за возможность снова быть собой
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Нападающий Милан Лучич высказался о своём возвращении в «Бостон Брюинз».

«Я провёл в «Бостоне» восемь лет, был задрафтован и выиграл там Кубок. Не знаю, смогу ли найти слова, чтобы объяснить, что значит для меня возможность вернуться. Это значит для меня всё.

В Бостоне родились две мои дочери, но прошло уже восемь лет – мои дети не знают меня как игрока «Брюинз». То, что они увидят меня в этой форме, тоже важно. Не могу дождаться момента, когда вновь её надену. Я благодарен клубу за возможность снова быть собой», — цитирует Лучича Sportsnet.

Напомним, Лучич в межсезонье вернулся в «Бостон» из «Калгари Флэймз», подписав с клубом однолетний контракт на $ 1 млн. $ 500 тыс. Лучич может заработать за счёт бонусов за достижения.

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