«Ак Барс» расторг контракт по соглашению сторон с защитником Динаром Хафизуллиным, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В предыдущем сезоне 34-летний игрок обороны провёл за «Ак Барс» 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 10 результативными передачами с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету защитника четыре игры без набранных очков с показателем полезности «-3».

Всего в КХЛ опытный хоккеист провёл 674 матча, в которых набрал 175 очков — забросил 39 шайб и отдал 136 результативных передач с показателем полезности «+67».