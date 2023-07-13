«Аризона» выставила Гальченюка на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Аризона Койотс» выставила 29-летнего Алекса Гальченюка на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба «койотов». Клуб заявил, что отказывается от дальнейших комментариев.
Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ должна была составить $ 775 тысяч за сезон, а в АХЛ – $ 225 тысяч. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл в НХЛ всего 11 матчей, не набрав очков.
На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года форварда выбрал «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим третьим номером.
За свою карьеру в НХЛ Алекс Гальченюк сыграл в лиге 654 встречи, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач, набрав в общей сложности 354 очка.
- 13 июля 2023
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