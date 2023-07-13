Йохе: «Питтсбург» выиграл бы Кубок Стэнли в 2011 году, если бы не травмы Малкина и Кросби

Журналист Джош Йохе в статье на сайте The Athletic ответил на вопрос, сколько Кубков Стэнли мог бы выиграть «Питтсбург Пингвинз», если бы Сидни Кросби оставался здоров и был в расцвете сил.

«Отличный вопрос — а ответ на него мы никогда не узнаем. Я давно считаю, что «Пингвинз», при всём уважении к «Бостону», выиграл бы Кубок в 2011 году, если бы Кросби и Малкин не получили травмы в конце сезона. В том сезоне они были намного лучше любой другой команды, а Кросби был на пике своей мощи. Марк-Андре Флёри тоже был великолепен в том сезоне. Эту команду было не остановить.

Держу пари, что они выиграли бы четыре [Кубка Стэнли]. С другой стороны, если бы они выиграли в 2009 и 2011 году, были бы у Кросби и Малкина такие же огонь в глазах и желание в 2016-м и 2017-м? Вот в чём проблема с такими вопросами», — написал Йохе.

В Кубке Стэнли — 2011 «Питтсбург» проиграл в первом раунде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4). В финале «Бостон Брюинз» одолел «Ванкувер Кэнакс» (4-3).