Малкин: ещё два‑три года попробуем побороться за Кубок Стэнли

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о перспективах своей команды в ближайшие сезоны.

«Не хотелось бы, чтобы это был закат. Ещё два‑три года попробуем побороться за Кубок Стэнли. Не так легко это будет, многие списывают нас со счетов, но мы постараемся. Лидеры команды остались, команда меняется, будем стараться.

Сами видите, в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли. Я вот совсем не ожидал, что победит «Вегас». Если честно, сначала думал про «Бостон» или «Торонто», потом — «Рейнджерс», но не ставил на «Вегас». Тем и интересна НХЛ», — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 (27+56) очка, уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).