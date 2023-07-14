«Даллас» подписал новый контракт с Делландреа

«Даллас Старз» подписали годовой контракт с ограниченно свободным агентом Таем Делландреа на сумму $ 900 тысяч, сообщает Reuters. 22-летний форвард набрал 28 (9+19) очков, сыграв во всех 82 матчах в регулярном сезоне-2022/2023. Делландреа также забил три гола в 15 играх плей-офф, где «Старз» добрались до финала Западной конференции.
«Тай стал одним из наших самых надежных нападающих, занимающихся как оборонительным, так и атакующим компонентами игры. Он универсален, а в плей-офф показал способность вывести свою игру на новый уровень. Он играет сердцем и душой, и мы рады, что у него есть контракт на предстоящий сезон», — сказал генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.
Делландреа был выбран «Далласом» в первом раунде драфта-2018 под общим 13-м номером. В 109 играх в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 33 (12+21) очка.
- 14 июля 2023
-
04:19
-
03:19
- 13 июля 2023
-
23:44
-
23:26
-
23:09
-
22:49
-
22:36
-
22:08
-
21:43
-
21:33
-
21:21
-
20:52
-
20:28
-
20:13
-
20:07
-
19:45
-
19:25
-
19:13
-
18:49
-
18:43
-
18:26
-
18:00
-
17:49
-
17:40
-
17:19
-
17:08
-
16:58
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
16:06
-
15:50
-
15:35
-
15:25
-
15:05