«Даллас» подписал новый контракт с Делландреа

«Даллас Старз» подписали годовой контракт с ограниченно свободным агентом Таем Делландреа на сумму $ 900 тысяч, сообщает Reuters. 22-летний форвард набрал 28 (9+19) очков, сыграв во всех 82 матчах в регулярном сезоне-2022/2023. Делландреа также забил три гола в 15 играх плей-офф, где «Старз» добрались до финала Западной конференции.

«Тай стал одним из наших самых надежных нападающих, занимающихся как оборонительным, так и атакующим компонентами игры. Он универсален, а в плей-офф показал способность вывести свою игру на новый уровень. Он играет сердцем и душой, и мы рады, что у него есть контракт на предстоящий сезон», — сказал генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.

Делландреа был выбран «Далласом» в первом раунде драфта-2018 под общим 13-м номером. В 109 играх в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 33 (12+21) очка.