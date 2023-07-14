Новичок «Нэшвилла» Райан О'Райлли рассказал о том, как он видит свою роль в команде

Нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли высказался о ближайшем будущем «Предаторз» и его роли в команде. Опытный форвард в это межсезонье подписал с «хищниками» четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 18 млн.

«Я думаю, что игроки-ветераны, которые находятся в этой команде, впечатляют тем, как они влияют на игру. Я пришёл сюда, чтобы помогать молодёжи, чего я с нетерпением жду. Я думаю, что мы сможем сделать шаг вперёд и побороться за Кубок Стэнли.

Моё влияние на игру команды менялось со временем. Я чувствую игроков команды и понимаю, что должно произойти в нужный момент. На льду и в раздевалке команды я стараюсь много говорить и вести команду за собой. Надеюсь, я многим смогу помочь, но также мне необходимо улучшать свои навыки и развиваться», — цитирует О'Райлли пресс-служба клуба.