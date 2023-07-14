Плющев: в СССР была система — играли в хоккей, а сейчас только бегаем

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что советская хоккейная школа работала гораздо эффективнее современной российской. Он вспомнил серии матчей между отечественными и североамериканскими клубами в 1970-х годах.

«В Северной Америке всегда говорили, что на серию 1972 года русские собрали сборную буквально по крупицам, со всей страны, и как-то сопротивлялись. А уж на уровне клубов им с нами не равняться. Но 1976 год показал, что это не так. ЦСКА с «Крыльями Советов» уехали туда на гастроли и показывали шикарный хоккей. Потом и московское «Динамо», и «Спартак» в следующие сезоны доказывали, что они ничуть не хуже. Тогда работала система. У того же «Спартака» была шикарная спортивная школа, у «Динамо» чуть хуже, потому что не было своего искусственного катка.

Я прекрасно помню матчи армейцев в этом турне – с «Монреалем», «Бостоном»… Был фурор, когда приехал ЦСКА, где тогда блистал невысокий, не очень мощный, но техничный Борис Александров, который показывал уникальное владение коньками. Североамериканцы просто стояли с открытыми ртами. А парень был из Усть-Каменогорска – так работала советская школа хоккея. Существовала система. А сейчас столько академий – едва ли не у каждого клуба КХЛ. Даже в Туле. Но почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звёздочке?

Мы говорим о советской школе, а многие её видели? Это надо пропустить через себя, осознать все тонкости великих предшественников – Тарасова, Чернышёва, Эпштейна, Карпова… У всех них было своё видение, но их объединяла одна система – мы играли в хоккей, а сейчас только бегаем», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».