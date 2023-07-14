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Российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»

Российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»
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По словам генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана, российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Кэпиталз». Генменеджер заявил, что клуб хочет немного омолодить состав и в первую очередь рассматривает обмен игроков с крупными контрактами. Кузнецов является четвёртым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в $ 7,8 млн.

«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.

Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — цитирует Маклеллана RMNB.

Россиянин завершил прошлый сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».

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