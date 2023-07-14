«Вашингтон» и Кузнецов — всё? Клубу Овечкина нужны обмены, чтобы омолодить состав

После обмена защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу прошлого сезона стало окончательно ясно, что времена доминирования «столичных» в НХЛ остались позади. Теперь команду ждёт серьёзная перестройка, приглашён новый главный тренер Спенсер Карбери, который всего на четыре года старше Александра Овечкина. Болельщикам «Кэпиталз» стоит потуже затянуть пояса и долго терпеть, как терпят, к примеру, поклонники «Детройта».
Хорошо, что «Вашингтон» в своём лучшем виде успел выиграть вожделенный Кубок Стэнли, но теперь о трофее можно только мечтать. Начинают закисать и давние лидеры столичного клуба. В американской прессе появилась занимательная информация, свидетельствующая о том, что россиянин Евгений Кузнецов в ближайшее время может покинуть команду.
Вот, например, слова генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана, с которым пообщался клубный обозреватель Майк Фогель.
«Я думаю, наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.
Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Однако мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — заявил Маклеллан.
Заметим, что никаких конкретных фамилий в прямой речи функционера не приведено. Но всё тот же Фогель уже от себя добавил следующее: «Он запросил обмен. Кузнецов может ускорить свой уход из команды в случае удачного начала нового сезона», — написал Майк.
То есть журналист выдал инсайд, но явно взял его не с неба. Скорее всего, в личной беседе Маклеллан обрисовал Фогелю ситуацию с Кузнецовым, попросив не публиковать информацию с его слов, а дать от себя. Это обычный и распространённый приём при налаженной коммуникации между журналистом и менеджером/тренером/агентом. Отметим, что по итогам прошедшего сезона Брайан Маклеллан выразил разочарование игрой Кузнецова.
Евгений является четвёртым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в $ 7,8 млн. Соглашение будет действовать ещё два года, до конца сезона-2024/2025.
В прошедшем сезоне Кузнецов провёл 81 матч за «Вашингтон», набрав 55 (12+43) очков. Россиянин впервые с сезона-2013/2014 закончил регулярный чемпионат с отрицательным показателем полезности — «-26».
Евгений Кузнецов
Фото: nhl.com
Интересно, что по ходу прошлого сезона сам Кузнецов опровергал слухи о своём возможном обмене.
«Честно говоря, комментировать особо нечего. Вы знаете, как это работает. Просто люди пытаются вбросить что угодно, чтобы получить лайки в социальных сетях, упоминания в «Твиттере» или что-то в этом роде. Я разговаривал с этими людьми и спросил: «Откуда это исходит?» Так что… прямо сейчас даже говорить не о чем.
Вижу ли я своё будущее в «Кэпиталз» после окончания этого сезона? Да, конечно. Оба моих ребёнка родились и выросли здесь. Я счастлив здесь, и мне нравится команда. Мне всё нравится. Но ты никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит от меня», — говорил Евгений.
Однако с тех пор прошло немало времени, ситуация изменилась, а слухи и разговоры о вероятном обмене центрального нападающего, как видим, никуда не делись. Но в свой 31 год Кузнецов, не сомневаемся, получит достойный вариант продолжения карьеры в НХЛ и сможет перезагрузиться, что давно пора сделать. Мастерства и опыта Евгению не занимать.
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