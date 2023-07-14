Нападающий Кодола поделился эмоциями от обмена в минское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Владислав Кодола поделился впечатлениями от обмена в белорусский клуб. Нападающий был обменян на денежную компенсацию из московского «Динамо».

«Рад стать игроком минского «Динамо». Спортивные права принадлежали московскому «Динамо». Поэтому ждал, чем завершатся переговоры. Хорошо, что так сложилось: договорились и все довольны. Буду ближе к дому в родной стране. Это должно помочь. Все близкие тоже за меня рады. Будет возможность чаще видеться. Родственники есть и в родном Гомеле, и в Минске.

Помню один момент. В 2014 году в Минске проходил чемпионат мира по хоккею. Получилось достать билеты на один из матчей. Тогда на «Минск-Арене» была невероятная атмосфера. И потом приезжал сюда с разными командами, прочувствовал это уже как игрок. Знаю, что в Минске болельщики любят хоккей, поддерживают «Динамо». Хочется радовать наших поклонников и в этом сезоне хорошенько пошуметь.

Личные цели на сезон? Быть уверенным в себе, показывать стабильную игру, делать то, что я умею. Если это получится, то будут и голы, и передачи. Надо приносить пользу команде. Знаком ли с главным тренером? Много наслышан от других ребят. Дмитрий Вячеславович Квартальнов – тренер с именем и большим опытом. Будет интересно с ним поработать. Наверняка будем стремиться играть в зрелищный и эффективный хоккей», — цитирует Кодолу пресс-служба минского клуба.

В составе московского «Динамо» Кодола провёл 56 игр, в которых набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-3».