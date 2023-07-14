Экс-тренер олимпийской сборной Японии Хитоши Вакабаяси умер во сне в возрасте 80 лет

Экс-хоккеист олимпийской сборной Японии Хитоши Вакабаяси умер во сне в прошлое воскресенье в возрасте 80 лет, сообщает официальный сайт ИИХФ. Его брат Херб, участник трёх Олимпиад, скончался в 2015 году.

В середине 1960-х годов Вакабаяси подписал контракт с «Детройт Ред Уингз» и какое-то время играл в фарм-клубе команды, но из-за своих небольших габаритов (170 см, 68 кг) не мог рассчитывать на полноценные выступления в НХЛ.

Вакабаяси играл в японской лиге за шесть команд в течение 11 сезонов, а также стал тренером команды «Кокудо Баннис» в 1972 году, через год после того, как к нему присоединился его брат Херб. Их жизнь и карьера достигли кульминации на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, где Хитоши тренировал команду, а Херб играл и был капитаном Японии. Херб также был знаменосцем Японии на церемонии открытия в том же году.

Вакабаяси тренировал в японской лиге с 1984 по 1994 год, а также продолжал участвовать в международной программе страны, работая над развитием и повышением уровня мастерства японских игроков. Кроме того, он был решительным сторонником женского хоккея, особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Помимо Олимпийских игр 1980 года, Вакабаяси также четыре раза тренировал национальную взрослую команду на чемпионатах мира — в 1978, 1979, 1992 и 1993 годах, когда Япония играла в дивизионе B.

В 2006 году Вакабаяси был введён в Зал почёта штата Мичиган за выдающуюся карьеру в колледже и был назван одним из 50 лучших игроков местной лиги.