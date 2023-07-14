Динар Хафизуллин рассказал, каково переходить из «Ак Барса» в «Салават Юлаев»

Защитник Динар Хафизуллин поделился эмоциями от возвращения в «Салават Юлаев». Хоккеист, расторгший контракт с «Ак Барсом», заключил годовое соглашение с уфимцами. Кроме того, Хафизуллин поделился мнением о переходе в «Салават» из стана принципиальных соперников из Казани.

«Возвращаюсь в «Салават Юлаев» только с положительными эмоциями. С хорошим настроением собираюсь выезжать в Уфу. Очень рад, что выпала возможность снова поиграть за «Салават Юлаев». Переговоры шли не очень долго, команда спустя год не особо изменилась. Пришли новые игроки, некоторых ребят я знаю.

Каково переходить из «Ак Барса» в «Салават»? На самом деле всё нормально. Это хоккейная жизнь, здесь всё бывает. Я ориентировался на свои желания. Знаю, что в «Салавате» хотели меня видеть, это тоже сыграло большую роль. Будут интересные матчи с «Ак Барсом», да и в целом чемпионат будет ярким», — приводит слова Хафизуллина официальный сайт уфимцев.

Напомним, в минувшем сезоне защитник принял участие в 45 встречах за казанскую команду и отметился 10 результативными передачами.