В «Салавате Юлаеве» объяснили подписание 34-летнего защитника Динара Хафизуллина

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с 34-летним защитником Динаром Хафизуллиным. С опытным хоккеистом заключено однолетнее соглашение.

«Нам для целостности состава и его баланса нужен был такой игрок, как Хафизуллин. Тренерский штаб хорошо с ним знаком, мы знаем его отношение к делу и уровень мастерства. Динар очень мотивирован сыграть за «Салават Юлаев». При личном общении услышали от него огромное желание оказаться в нашем клубе. Надеемся, что в этом сезоне Хафизуллин нам сильно поможет», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».

Напомним, минувший сезон Хафизуллин провёл в стане главного соперника уфимцев — «Ак Барсе». За казанскую команду защитник провёл 45 встреч, в которых записал на свой счёт 10 (0+10) результативных баллов.