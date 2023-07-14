В «Салавате Юлаеве» объяснили подписание 34-летнего защитника Динара Хафизуллина

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с 34-летним защитником Динаром Хафизуллиным. С опытным хоккеистом заключено однолетнее соглашение.
«Нам для целостности состава и его баланса нужен был такой игрок, как Хафизуллин. Тренерский штаб хорошо с ним знаком, мы знаем его отношение к делу и уровень мастерства. Динар очень мотивирован сыграть за «Салават Юлаев». При личном общении услышали от него огромное желание оказаться в нашем клубе. Надеемся, что в этом сезоне Хафизуллин нам сильно поможет», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».
Напомним, минувший сезон Хафизуллин провёл в стане главного соперника уфимцев — «Ак Барсе». За казанскую команду защитник провёл 45 встреч, в которых записал на свой счёт 10 (0+10) результативных баллов.
- 14 июля 2023
-
20:01
-
19:45
-
19:31
-
19:20
-
18:47
-
18:40
-
18:14
-
17:51
-
17:23
-
17:12
-
17:02
-
16:55
-
16:38
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:35
-
13:00
-
12:20
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:25
-
08:55
-
08:30
-
07:50
-
04:19
-
03:19
- 13 июля 2023
-
23:44
-
23:26
-
23:09