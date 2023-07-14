«Аризона» выступила с заявлением по делу Гальченюка, обвинённого в нападении и аварии

«Аризона Койотс» выпустила заявление по ситуации с нападающим Алексом Гальченюком. «Койоты» объявили о расторжении контракта с форвардом.
«Мы осведомлены об инциденте с Алексом Гальченюком и решительно осуждаем такое поведение. Как только клубу стало известно об обвинениях, мы сразу же начали процесс расторжения его контракта по соответствующим каналам совместно с Национальной хоккейной лигой. В результате «Аризона Койотс» сегодня воспользовались правом на расторжение контракта с Алексом Гальченюком из-за существенного нарушения его условий. На данный момент у клуба нет дальнейших комментариев», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста выпустили на следующий день после ареста под подписку о невыезде.
- 14 июля 2023
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