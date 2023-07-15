Защитник Тони Деанджело прокомментировал решение «Филадельфии» выставить его на драфт отказов. У 27-летнего хоккеиста остался один сезон по двухлетнему контракту на $ 10 млн, который он подписал с «Флайерз» 11 июля 2022 года. В последних пяти матчах прошлого сезона защитник участия не принимал по решению тренерского штаба.

«Согласен ли я с тем, что произошло в последних пяти играх? Абсолютно нет. Я думаю, это смешно, что я не играл в последних пяти играх. Но это не моя работа — решает всё тренер. Всё, о чем я могу беспокоиться, так это о том, чтобы быть хорошим товарищем по команде, что, я думаю, у меня получилось.

Мне нравится играть в «Филадельфии». Всю свою жизнь я хотел быть «лётчиком», так что теперь, когда я им стал, я не воспринимаю это как должное», — цитирует защитника пресс-служба лиги.

Деанджело набрал 42 (11+31) очка в 70 играх прошлого сезона НХЛ.