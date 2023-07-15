«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом игроков из России

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин беспокоится о скором переезде 19-летнего нападающего «Металлурга» Данилы Юрова из России в Северную Америку. Также «дикарям» принадлежат права на форварда СКА Марата Хуснутдинова.
«Путешествие из России при нынешнем [политическом] климате может быть рискованным.
Успехи Юрова в изучении английского языка? За год он добился значительного прогресса. В прошлом году мы даже не могли толком общаться, а теперь у меня был полноценный разговор с ним. Это невероятно», — приводит слова Герина The Athletic.
Форвард выступает за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.
- 15 июля 2023
-
16:55
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:35
- 14 июля 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:25
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:25
-
21:57
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
20:58
-
20:26
-
20:14
-
20:01