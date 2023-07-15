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«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом игроков из России

«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом игроков из России
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин беспокоится о скором переезде 19-летнего нападающего «Металлурга» Данилы Юрова из России в Северную Америку. Также «дикарям» принадлежат права на форварда СКА Марата Хуснутдинова.

«Путешествие из России при нынешнем [политическом] климате может быть рискованным.

Успехи Юрова в изучении английского языка? За год он добился значительного прогресса. В прошлом году мы даже не могли толком общаться, а теперь у меня был полноценный разговор с ним. Это невероятно», — приводит слова Герина The Athletic.

Форвард выступает за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.

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