«Стороны нашли золотую середину». Агент Торопченко — о новом контракте с «Сент-Луисом»

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Сен-Луиса» Алексея Торопченко, прокомментировал новый контракт хоккеиста. Россиянин подписал с клубом двухлетний контракт, с зарплатой $1,25 млн в год. Стороны смогли договориться, до того как их спор был бы разрешён в арбитраже.
«Всегда исхожу из того, что если игрок поставил подпись под контрактом, то его всё устраивает. И раз такое предложение поступило из клуба, значит «Сент-Луис» оно тоже устраивает. Даг Армстронг – один из самых сложных для обсуждения контрактных дел генеральных менеджеров, очень неуступчивый в своей позиции. Подписание контракта говорит о том, что стороны нашли золотую середину. Вспомните, как Иван Барбашёв подписывал такой же контракт некоторое время назад. Выиграл Кубок Стэнли, перешёл в другой клуб, стал его большой частью, выиграл второй Кубок и заключил уже совершенно другой контракт. Где-то так же идёт Алексей Торопченко, аналогия прослеживается.
В самом «Сент-Луисе» не так много пространства под потолком и здесь нужно было найти решение именно с финансовой точки зрения. Команда находится в стадии перестройки и серьёзно обновилась за последние два-три года. И совершенно точно Алексей является её большой частью. Его игра нравится тренерскому штабу, ему доверяют. И сам Торопченко тот хоккеист, который может сыграть в любой ситуации – в большинстве и меньшинстве, в первом и четвёртом звене. Он обладает теми функциями, которые так нужны команде. Это редкий универсальный игрок, которого сложно найти на рынке», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».
24-летний Торопченко был выбран «блюзменами» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».
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