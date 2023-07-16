Отец обвиняемого в нападении Гальченюка сильно удивился такому поведению сына

Отец обвиняемого в нападении хоккеиста НХЛ Алекса Гальченюка заявил, что сильно удивился такому поведению сына. Хоккеиста арестовали 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк в момент задержания полицией находился в состоянии алкогольного опьянения, а его отец отметил, что никогда не видел, чтобы его сын вёл себя подобным образом.

Как правило, когда игрок НХЛ оказывается вовлечён в инцидент, связанный с алкоголем, или арестован, программа помощи игрокам НХЛ связывается с ним для проведения оценки. Как сообщает журналист The Athlletic Кэти Стрэнг, Гальченюк по-прежнему будет иметь право на участие в программе помощи игрокам, несмотря на расторжение его контракта с «Аризоной».

Напомним, как следует из полицейского отчёта, Гальченюк при задержании оказывал сопротивление, оскорблял полицейских на расовой почве и грозился их убить. Позднее хоккеист заявил, что все его угрозы были шуткой.