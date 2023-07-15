Обвиняемый в нападении хоккеист Гальченюк угрожал убить двух полицейских в США

Появились подробности задержания хоккеиста НХЛ Алекса Гальченюка, арестованного 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.
В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк вёл себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских.
Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав: «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы», — говорится в отчёте полиции.
В сообщении говорится, что Гальченюк, родившийся в США в семье белорусов и проведший большую часть своего детства в России, несколько раз оскорблял офицера на расовой почве. Согласно отчёту полиции, свидетель сообщил полиции, что белый BMW врезался в бордюр и дорожный знак. Прибывшие инспектор и стажёр увидели Гальченюка, лежащего на земле в нескольких метрах от машины. В сообщении говорится, что Гальченюк боролся с офицером, прежде чем на него надели наручники. Гальченюк позже сказал офицерам, что пошутил об угрозах.
Гальченюка выпустили на следующий день после ареста под подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что «Аризона» выставила 29-летнего Гальченюка на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, который хоккеист подписал 1 июля.
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