«Был не совсем доволен, но дуться на тренеров нет смысла». Грицюк — о серии с «Ак Барсом»

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о своей игре за «Авангард» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 в серии с «Ак Барсом» (1-4).

«Во-первых, мне не хватило реализации — были очень хорошие моменты. Забей я одну — тогда бы раскрепостился. Во-вторых, ещё чуть не хватило времени в большинстве. У нас была первая бригада Найт, Буше и Ткач [Ткачёв], которой по сезону доверия оказывалось больше. Мы выходили только на остаток большинства, причём я менялся первым, чтобы вышел второй защитник. Всего 20 секунд — не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

Нет претензий к тренерскому штабу? Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет «иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята. С Буше тяжело конкурировать любому. В течение сезона надо было забить примерно столько же, чтобы получать много времени в большинстве», — сказал Грицюк в интервью «Спорт-экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Грицюк принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 40 (15+25) результативных баллов. Кроме того, нападающий сыграл в 11 матчах плей-офф, набрав 4 (3+1) очка.