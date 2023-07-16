Защитник системы «Ак Барса» Валиев подписал контракт с «Нефтяником»

«Нефтяник» подписал однолетний контракт с защитником Ринатом Валиевым, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 12 июля стало известно, что «Адмирал» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого казанцы получили права на Валиева, а приморцы – денежную компенсацию.
Валиев пополнил состав «Адмирала» летом прошлого года. За «моряков» он провёл 18 матчей, отметившись двумя результативными передачами с показателем полезности «-5».
В сезоне-2021/2022 28-летний защитник провёл одну игру за «Ак Барс» и две — за минское «Динамо». В трёх матчах игрок обороны не набрал рчкрв. Валиев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2014 году клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде под общим 68-м номером. В 2015 году Ринат стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.
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