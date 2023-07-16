The Hockey Writers: Подклозин должен прибавить в сезоне-2023/2024

Журналист Скотт Кларк в статье на портале The Hockey Writers заявил, что ждёт прорыва в игре форварда «Ванкувер Кэнакс» Василия Подклозина.

«Многие думали, что сезон-2022/2023 станет для Подклозина настоящим прорывом. На тот момент у россиянина был целый год, чтобы приспособиться к жизни в Канаде, наладить отношения с товарищами по команде и научиться играть под руководством тогдашнего главного тренера Брюса Будро. Вместо этого он регрессировал. Подколзин набрал всего 7 (4+3) очков в 39 играх. От матча к матчу он становился всё более незаметным как в атаке, так и в обороне. Такая игра привела Василия в фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ.

С семью очками в прошлом сезоне Подклозин занял 12-е место из 13 среди нападающих, выбранных в первом раунде драфта-2019 (минимум 20 сыгранных игр). Очевидно, это не то, что Подколзин и «Кэнакс» хотели видеть в своём втором сезоне.

С новой уверенностью от своего нынешнего главного тренера и талантами Подколзина нет сомнений в том, что он прибавит в ближайшем сезоне. Если он сможет оставить свой разочаровывающий второй сезон в зеркале заднего вида, продолжит демонстрировать своё мастерство в обороне и позволит себе более свободно играть в нападении, то может в конечном итоге стать игроком, на которого «Ванкувер» надеялся, когда выбирал его на драфте четыре года назад», — сказано в статье.