Главный тренер «Ванкувера»: Подколзин должен играть чуть более безрассудно
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что нужно улучшить нападающему Василию Подколзину в своей игре.
«Подзи просто должен играть чуть более безрассудно. Василий играет достаточно консервативно.
Когда у него возникают проблемы, он получает шайбу, а затем начинает думать и принимать решение. Он просто хочет, знаете ли, сделать игру более безопасной, даже если рядом нет никого. А это, как раз, время начать розыгрыш или шевелить ногами.
В лагере развития я видел, что он выглядел измождённым и худощавым. Я сказал ему не сходить с ума и взять небольшой отпуск, тем более что у него родился ребёнок. Но единственное, что мне в нём нравится — это его трудолюбие», — сказал Токкет в эфире Sportsnet.
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