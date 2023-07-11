Главный тренер «Ванкувера»: Подколзин должен играть чуть более безрассудно

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что нужно улучшить нападающему Василию Подколзину в своей игре.

«Подзи просто должен играть чуть более безрассудно. Василий играет достаточно консервативно.

Когда у него возникают проблемы, он получает шайбу, а затем начинает думать и принимать решение. Он просто хочет, знаете ли, сделать игру более безопасной, даже если рядом нет никого. А это, как раз, время начать розыгрыш или шевелить ногами.

В лагере развития я видел, что он выглядел измождённым и худощавым. Я сказал ему не сходить с ума и взять небольшой отпуск, тем более что у него родился ребёнок. Но единственное, что мне в нём нравится — это его трудолюбие», — сказал Токкет в эфире Sportsnet.