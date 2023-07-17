Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал причину ухода голкипера Рейдеборна

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о причинах ухода вратаря Адама Рейдеборна из клуба.

«Уход Рейдеборна? Я не вёл никаких бесед и переговоров, это не прерогатива главного тренера. Есть президент клуба, его помощники. Мы расстались с Адамом не потому, что Иван с нами, а потому что был принят более жёсткий лимит на легионеров. Даже хороший вратарь, который помог нам выиграть кубок, является иностранцем и занимает место полевого игрока. Решение было принято после последней игры Кубка Гагарина, в течение следующих двух недель», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Шведский вратарь выступал за ЦСКА два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провёл за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30.

Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал возвращение голкипера Ивана Федотова в стан армейцев.