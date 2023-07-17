Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал причину ухода голкипера Рейдеборна

Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал причину ухода голкипера Рейдеборна
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о причинах ухода вратаря Адама Рейдеборна из клуба.

«Уход Рейдеборна? Я не вёл никаких бесед и переговоров, это не прерогатива главного тренера. Есть президент клуба, его помощники. Мы расстались с Адамом не потому, что Иван с нами, а потому что был принят более жёсткий лимит на легионеров. Даже хороший вратарь, который помог нам выиграть кубок, является иностранцем и занимает место полевого игрока. Решение было принято после последней игры Кубка Гагарина, в течение следующих двух недель», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Шведский вратарь выступал за ЦСКА два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провёл за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30.

Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал возвращение голкипера Ивана Федотова в стан армейцев.

Материалы по теме
«Армия всем идёт на пользу, это факт». Сергей Фёдоров — о голкипере ЦСКА Федотове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023