«Авангард» назначил Кирилла Лямина ассистентом генерального менеджера клуба

Кирилл Лямин назначен ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Известный в прошлом защитник, выступавший за «ястребов» с 2011 по 2015 год, будет курировать направление МХЛ и ВХЛ.

Кирилл Лямин — чемпион мира среди юниоров 2004 года, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года и финалист Кубка Гагарина 2012 года.

Напомним, в конце апреля 2023 года генеральным менеджером «Авангарда» был назначен Антон Курьянов. Контракт был заключён сроком на два года.

Ранее агент Шуми Бабаев рассказал о влиянии фигуры главного тренера «Авангарда» на возможное решение нападающего Владимира Ткачёва остаться в омском клубе.