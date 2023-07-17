«Авангард» назначил Кирилла Лямина ассистентом генерального менеджера клуба
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Кирилл Лямин назначен ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.
Известный в прошлом защитник, выступавший за «ястребов» с 2011 по 2015 год, будет курировать направление МХЛ и ВХЛ.
Кирилл Лямин — чемпион мира среди юниоров 2004 года, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года и финалист Кубка Гагарина 2012 года.
Напомним, в конце апреля 2023 года генеральным менеджером «Авангарда» был назначен Антон Курьянов. Контракт был заключён сроком на два года.
Ранее агент Шуми Бабаев рассказал о влиянии фигуры главного тренера «Авангарда» на возможное решение нападающего Владимира Ткачёва остаться в омском клубе.
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