Канадский защитник рассказал, как отреагировал на новость о переходе в «Северсталь»

Канадский новобранец «Северстали» Марк Барберио рассказал, как отреагировал на новость о переходе в череповецкий клуб. Кроме того, защитник поделился мыслями о целях команды на сезон. Барберио также сообщил, что знаком лишь с одним хоккеистом «Северстали». Этим игроком стал белорусский голкипер Константин Шостак, с которым они пересекались в минском «Динамо».

«Как воспринял новость о переходе в «Северсталь»? Конечно же, я был рад. Это новый вызов для меня, новые возможности. Матчи с «Северсталью» всегда трудные, особенно дома. Поддержка трибун в Череповце всегда ощущается особенно сильно. Я очень рад, что теперь буду играть за «Северсталь», буду стараться радовать болельщиков своей игрой.

Какие цели на сезон у команды? Прежде всего — выложиться на максимум на предсезонке, чтобы с первой же встречи показать, на что мы способны. А затем уже наша задача — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Да, у нас очень сильные соперники, но, как показал прошлый сезон, «Северсталь» может вгрызаться в соперника. Чего стоят семь матчей с будущими чемпионами лиги — с ЦСКА. Это должно придать нам уверенности, что нам по зубам любая команда.

Есть ли знакомые ребята в команде? Единственный, кого я знаю, — Костя Шостак. Мы играли в Минске вместе», — приводит слова Барберио официальный телеграм-канал «Северстали».