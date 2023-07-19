Спортдиректор «Динамо»: мы не унижали Игумнова в переговорах

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о предложении нападающему Ивану Игумнову.

«Некоторые динамовские болельщики считают, что двусторонний контракт, предложенный Ивану Игумнову, стал унижением для игрока? Это было просто квалификационное предложение, которое могло отличаться от итогового контракта. С нашей стороны Ивану была сделана квалификация с понижением зарплаты с целью прощупать рынок. Хотели посмотреть, появится ли претендент на выкуп его контракта. Особого ажиотажа не возникло. Сейчас бы сели за стол переговоров с Иваном, пытаясь найти точки соприкосновения, и условия контракта могли бы отличаться от изначально заявленных.

Ни в коем случае таким предложением мы не пытались унизить игрока. Это была просто финансовая история с желанием посмотреть на реакцию рынка. Ивану хочется выразить только большую признательность и сказать спасибо за все сезоны, проведённые в составе «Динамо». Мы не разочарованы его последним сезоном. С точки зрения статистики он вообще сыграл лучше, чем на протяжении двух предыдущих лет. Просто иногда наступает такой момент, когда игроку нужно сменить картинку, а клубу посмотреть на иные варианты», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, «Авангард» и московское «Динамо» произвели обмен, в результате которого Игумнов стал игроком омичей, а столичный клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Артёма Кулакова.

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