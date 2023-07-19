Как удалось подписать Гусева и все детали обмена со СКА. Интервью с генменеджером «Динамо»

Ещё до начала этой недели многие эксперты и журналисты называли спортивного директора московского «Динамо» Алексея Сопина одним из главных победителей межсезонья КХЛ. Ещё в начале мая бело-голубым удалось провернуть крупный обмен с «Северсталью», в результате которого состав команды Алексея Кудашова пополнил один из самых перспективных защитников лиги 22-летний Даниил Пыленков. Следом в столицу России из столицы Беларуси перебрался обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский нападающий Седрик Пакетт.

На этой же неделе к своему завершению подошли две сделки, которые «Динамо» готовило на протяжении последних 2,5 месяца. Из СКА был выменян защитник Игорь Ожиганов, а на правах свободного агента был подписан один из самых статусных игроков лиги нападающий Никита Гусев. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортдиректор московского клуба поделился ключевыми подробностями относительно этих трансферов и всей селекционной деятельности команды.

«Ожиганов — один из сильнейших российских защитников в КХЛ. Счастливы завершением сделки»

— Алексей Николаевич, вас можно поздравить с завершением крайне важных сделок для клуба. Насколько большое удовлетворение испытали от того, что вам удалось реализовать всё вами задуманное?

— Конечно, всё это очень радостно. Был действительно долгий переговорный процесс как по одному хоккеисту, так и по второму. И когда всё заканчивается положительным результатом, тогда становится очень приятно. Довольны и рады завершением этих сделок. Счастливы видеть ребят в «Динамо».

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— Слухи об обмене Игоря Ожиганова активно муссировались на протяжении 2,5 последних месяца. Насколько сложно с вашей стороны проходили переговоры со СКА?

— Понятное дело, что если бы переговоры были совсем лёгкими и простыми, то они бы и закончились гораздо раньше. В принципе, каких-то особых суперсложностей не было, но переговоры немного затянулись. Слава богу, что всё закончилось и успешно разрешилось.

— Несколько дней назад в прессе проходила информация, что «Динамо» было готово заморозить переговоры, так как требования СКА по желаемой компенсации и ваши пожелания по тому, что вы были готовы отдать, расходились далеко от компромиссной точки. Так и было?

— Мне тяжело судить, были ли завышены пожелания СКА. Все понимают, что Игорь – один из самых сильных российских защитников в КХЛ. И они хотели получить за него достойную компенсацию. При этом также понятно, что он недешёвый защитник, и в этом вопросе возникали определённые сложности и для нас. Здесь всё было не так просто.

Что касается определения «заморозить», то навряд ли мы были готовы это сделать. Мы находились в постоянном общении с руководством хоккейного клуба СКА. У нас не было задачи и возможности оформить сделку за один день или одну неделю. Переговоры откладывались, потом возобновлялись заново, поэтому всё и заняло практически три месяца.

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«Контракт Ожиганова переподписан не будет. Это было одним из его условий»

— На ваш взгляд, этот обмен можно сравнить со сделкой с «Ак Барсом», когда из «Динамо» уходили Войнов и Шипачёв? Только теперь вы сами уже находились в роли «Ак Барса», понимая, что СКА в сложившейся у них ситуации так или иначе всё равно будет вынужден расстаться с Ожигановым, а значит, и переплачивать за ценный актив не было особого смысла.

— В принципе вы правы, и эти ситуации на самом деле похожи. Всё дело в том, что взрослые, состоявшиеся, известные хоккеисты обладают контрактами, в которые включён пункт о запрете на обмен. Поэтому определённая схожесть в этом плане действительно присутствовала. У Игоря со СКА был подписан долгосрочный контракт с запретом на обмен, поэтому мы не хотели торопиться, а хотели посмотреть, к чему в итоге придёт вся эта ситуация и какие варианты могут появиться.

— Информация об условиях прежнего контракта Игоря с армейским клубом — это секрет Полишинеля. Что вы планируете делать с этим соглашением — будет ли осуществлено переподписание на новые условия?

— Не будет. Сохранение контракта было одним из условий хоккеиста при переходе в «Динамо». И мы изначально шли на эти условия.

Игорь Ожиганов в матче с московским «Динамо» Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— То есть защитник Игорь Ожиганов стал игроком московского «Динамо» на следующие три сезона?

— Да. Его контракт рассчитан до 2026 года.

— С подписанием Ожиганова складывается ощущение, что оборона «Динамо» является одной из сильнейших линий во всей КХЛ. Согласны с такой точкой зрения?

— На бумаге всё выглядит достаточно хорошо для нас. Посмотрим, как всё сложится в жизни. После завершения предыдущего сезона понимали, что в нашей обороне есть определённые проблемы, и эта линия требует качественного усиления. С этой целью в начале межсезонья был приобретён Даниил Пыленков, был продлён Бреннан Менелл, а сейчас подписан Ожиганов.

— Как здоровье Ожиганова? Проходила информация, что у него были проблемы с кистью.

— Со здоровьем у Игоря всё в порядке, он уже индивидуально тренируется в полную силу. И как только прибудет в расположение «Динамо», то сразу вольётся в командный тренировочный процесс. У него нет какого-либо периода реабилитации или ограничения по нагрузкам.

«Переговоры с Гусевым не были супертяжёлыми, но мы героически преодолевали определённые нюансы»

— Второй мощнейший трансфер от «Динамо» — это долгожданное подписание Гусева. Как вам удалось договориться с одним из самых статусных игроков за всю историю лиги?

— Опять же, я бы не сказал, что у нас были супертяжёлые переговоры с Никитой. Определённые нюансы постоянно возникали, но мы их героически преодолевали вместе с Никитой и его представителями. В итоге сумели найти компромисс по всем ключевым вопросам. Где-то Никита пошёл нам навстречу, где-то мы уступили ему. В результате родился совместный симбиоз, приведший к заключению контракта. Мы были настроены и нацелены на подписание Гусева, и всё сложилось хорошо для нас.

— Вы с самого начала верили, что подписать Гусева будет реально для «Динамо»? Или изначально просто тестировали этот вариант?

— Изучали и анализировали всю ситуацию. Когда возник вариант с Никитой, мы сразу же пообщались с тренерским штабом и руководителями нашего клуба. Решили, что он высококлассный мастер, который очень сильно пригодился бы нам в составе. Поэтому очень рано приступили к общению. Никита брал некоторую паузу для себя, смотрел, появятся ли варианты в НХЛ. Но переговоры шли продуктивно, потому что обе стороны делали шаги навстречу друг другу. Поэтому всё и разрешилось благополучным образом.

— Вам приходилось выбивать у владельцев клуба дополнительные средства на подписание столь именитых хоккеистов, как Ожиганов и Гусев?

— Не совсем верное слово – выбивать (смеётся). Конечно, мы представили руководителям и владельцам клуба весь детальный анализ нашей платёжной ведомости. Обсудили, проговорили все моменты, представили все необходимые документы, и руководство команды пошло нам навстречу, одобрив проведение сделок.

Понимаем, что с приходом Игоря и Никиты «Динамо» получает качественно новую команду, перед которой могут стоять другие цели, и может получиться другой результат. Также мы понимали, что это статусные хоккеисты для наших болельщиков. В команде должны быть хоккеисты звёздного уровня. Это нужно как для самой игры, так и для болельщиков. Должны быть игроки, на которых будут ходить люди.

Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Контракт с Гусевым подписан на один сезон. Почему такой срок выбрали?

— Думаю, что это оптимальный вариант. Никита посмотрит, как всё будет у него складываться в «Динамо». И мы со стороны клуба посмотрим, как всё будет выглядеть и работать. С такими хоккеистами сейчас нет особого смысла заключать долгосрочные контракты. Если всех всё будет устраивать, то, может быть, уже в ходе сезона или ближе к его завершению можно будет выйти на пролонгацию соглашения.

«С Менеллом всё идёт так, как мы и задумывали. Процесс на финишной прямой»

— Почему для вас было настолько принципиально завершить все переговоры к первым дням предсезонного сбора? Вы же сами обозначали эту цель ещё две недели назад, когда стартовал лагерь развития «Динамо».

— Это было общее пожелание и намерение всей организации нашего клуба – от его владельцев до тренерского штаба. Как ни крути, но в команде и коллективе поменялось очень многое. И нам хотелось, даже больше не в плане прохождения полного тренировочного процесса, хотя это тоже важная часть, а в плане построения связок и звеньев. Ребятам нужно сыграться, притереться. Да хотя бы познакомиться и пожить в единой тренировочной среде. Нужно сплотиться и становиться командой уже сейчас. Поэтому были нацелены на то, чтобы все вместе собрались на сборе.

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— Правильно ли я понимаю, что фактически до начала сезона вам осталось определиться с фигурой Эрика О’Делла, и на этом основная часть селекции «Динамо» будет завершена?

— В принципе, да. У нас ещё есть определённые мысли по некоторым аспектам, но главное сейчас – это понять по О’Деллу и по тому, как развернётся вся эта ситуация. Тяжело сказать, что мы закроемся, потому что селекция всегда ведётся до наступления дедлайна и конца дозаявочной кампании.

Но основные и крупные мазки по комплектованию команды уже сделаны. Может быть, у нас ещё и будут некоторые точечные изменения и одна позиция будет усилена. Сейчас как раз обдумываем этот вопрос.

— А в каком ключе продвигается история с получением российского паспорта Менеллом? Есть ли там новые подвижки?

— Не хочу бежать впереди паровоза. Но всё идёт по плану. Так, как мы и задумывали. Процесс запущен и находится на финишной прямой.

— Канадский форвард СКА Брендан Лайпсик сейчас решил последовать по стопам Менелла и также стать россиянином. Вы чувствуете, что задали новый тренд в лиге?

— (Смеётся). Будет приятно, если мы действительно задали такой тренд. Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители ещё нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса. Поэтому, может быть, сейчас ещё будут появляться новости на эту тему.

«Динамо» не унижало Игумнова в переговорах. Просто хотели прощупать рынок»

— Ещё в начале межсезонья просачивались довольно странные слухи, что «Динамо» может обменять Дмитрия Рашевского. Неужели вы действительно рассматривали вариант с обменом своей звезды или это были вбросы?

— «Динамо» не искало и не рассматривало возможность расставания с Димой. Он для нас ключевой игрок команды. Суть истории заключается в том, что периодически некоторые клубы выходят на нас с запросом: «А что у вас с Рашевским? Доступен ли он для обменов?». Конечно, эти варианты иногда всплывают, но каждый раз мы даём отрицательный ответ и отказываемся от переговоров.

— На прошлой неделе вы обменяли в другие клубы двух игроков, отказавшихся подписывать контракты с «Динамо» – Владислава Кодолу и Ивана Игумнова. Насколько довольны этими сделками?

— В принципе, довольны. Понятное дело, что, как говорил один тренер в моей карьере: «Могло быть лучше. Могло быть хуже». Но в итоге получилось достаточно нормально и адекватно. Процесс занял долгое время. Не то что «Динамо» держало Ивана и Владислава про запас, но мы должны были смотреть на картинку в целом. Это же всё взаимосвязанные вещи. Понимали, что если сейчас «Динамо» получает двух или трёх дополнительных нападающих, то нет никакого смысла держать Влада шестым центральным нападающим. Я всё равно считаю, что это игрок для первых двух звеньев, для топ-6.

Нас сдерживали определённые моменты по Гусеву и О’Деллу. Потому что, если бы эти варианты не сработали, тогда бы приступили к переговорному процессу с Кодолой и Игумновым. Но так как мы вышли на финишную черту по некоторым хоккеистам, то уже поняли, что нам больше нет смысла дальше удерживать за собой права на этих хоккеистов.

Что касается обмена Кодолы, то здесь у нас было больше вариантов и возможностей. Признаюсь, что «Динамо» было нацелено на обмен Дорофеева из «Трактора», но в некоторых нюансах не договорились, и сделка сорвалась. Ещё несколько клубов выходили на нас по вопросу обмена Владислава, но наилучшие условия предложили в Минске. Это и понятно, ведь он игрок сборной Беларуси. Поэтому они и были сильнее всего нацелены на получение права.

По Игумнову также общались с несколькими командами, и наибольшую заинтересованность проявили в «Авангарде». С ними и договорились. Довольны получением хорошей и адекватной компенсации за хоккеистов, которые по своему возрасту последний год находились в статусе ОСА.

— В среде динамовских болельщиков довелось увидеть заметное сожаление о потере в первую очередь Игумнова, который был одним из главных старожилов команды. Кто-то даже высказывал мнение, что, предложив Ивану двусторонний контракт, вы таким образом унизили его. Что скажете на сей счёт?

— Это было просто квалификационное предложение, которое могло отличаться от итогового контракта. С нашей стороны Ивану была сделана квалификация с понижением зарплаты с целью прощупать рынок. Хотели посмотреть, появится ли претендент на выкуп его контракта. Особого ажиотажа не возникло. Сейчас бы сели за стол переговоров с Иваном, пытаясь найти точки соприкосновения, и условия контракта могли бы отличаться от изначально заявленных.

Ни в коем случае таким предложением мы не пытались унизить игрока. Это была просто финансовая история с желанием посмотреть на реакцию рынка. Ивану хочется выразить только большую признательность и сказать спасибо за все сезоны, проведённые в составе «Динамо». Мы не разочарованы его последним сезоном. С точки зрения статистики он вообще сыграл лучше, чем на протяжении двух предыдущих лет. Просто иногда наступает такой момент, когда игроку нужно сменить картинку, а клубу – посмотреть на иные варианты.

Алексей Сопин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— За Игумнова из «Авангарда» вы получили права на молодого защитника Артёма Кулакова, выступающего в Северной Америке. Это вопрос отдалённого будущего или допускаете его возвращение в Россию уже сейчас?

— Мы разговаривали с представителями Артёма. У нас состоялся первый разговор, по итогам которого мы хотели понять его планы. В принципе, он не против вернуться в Россию и попробовать себя здесь. Но с его стороны были заявлены определённые условия, которые мы пока решили не торопиться выполнять.

На данный момент у него есть просмотровый контракт с клубом АХЛ. И мы договорились так, что сейчас Артём попробует себя в Америке, а от этого уже дальше будем отталкиваться. Рисковать в данном случае мы не хотим. Его агенту было сказано, что мы бы хотели начать с просмотрового контракта. Пока мы в условиях не совпали и решили не торопиться. Может быть, ближе к началу сезона появится новая конкретика.

«Изучаем вариант с подписанием ещё одного защитника-домоседа»

— В статусе «закреплённые за клубом спортивные права» у «Динамо» остался один защитник Артём Волков. Что планируете делать с ним?

— Как раз если возвращаться к предыдущим темам нашего разговора, то мы изучаем вариант с подписанием ещё одного защитника-домоседа. На этой неделе с Артёмом и его представителями мы будем обсуждать данный вопрос. Также мы хотим находиться на контакте с Сергеем Бойковым, потому что, насколько я понимаю, конкретных предложений за океаном у него сейчас нет. Для нас было бы предпочтительно, если бы Сергей принял решение о возвращении в Россию и продолжении своей карьеры в КХЛ и «Динамо».

— Завершён динамовский лагерь развития — кто из молодых игроков стал прорывом и больше всех поразил?

— Мы отреагировали на итоги лагеря развития подписанием контракта с защитником Егором Никитиным, который следующий сезон проведёт в аренде в «Адмирале». Ему было бы тяжело сейчас пробиться в состав «Динамо», поэтому выбрали такой вариант. Также неплохо выглядел Гимбатов.

— Но на сбор вы его не повезли.

— Хотим посмотреть, как проявят себя динамовские ребята. А его будем держать под своим вниманием и, возможно, привлечём к товарищеским матчам.

— Насколько я могу судить, в свою очередь, Давыдов и Карпов не с лучшей стороны показали себя в лагере развития. Проведённый год в питерской молодёжке затормозил их карьеру?

— Тяжело говорить. Конечно, мы бы хотели, чтобы они больше играли в ВХЛ. Думаю, что сейчас мы будем контактировать с Питером на сей счёт.

— А в целом довольно сложные отношения с питерским фармом как-то нормализуются?

— Да, контакты улучшаются. Поэтому в новом сезоне мы должны совместно работать более продуктивным образом.