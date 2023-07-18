Источник: экс-защитнику молодёжки ЦСКА разбили голову в баре, хоккеист попал в реанимацию

Экс-защитник молодёжки ЦСКА «Красная Армия» Артур Шепельков попал в реанимацию в Москве, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
«По словам источников, Артур отправился в бар вечером 25 июня. Посиделки затянулись, и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая весёлая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трём часам Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика. Вскоре один из мужчин, сидевших там, подошёл к Артуру и стал предъявлять ему, почему он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла, и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста, задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян», — сказано в сообщении.
На счету 25-летнего защитника в МХЛ 163 матча, в которых он набрал 17 (3+14) очков. Также Шепельков сыграл 46 матчей за «Ижевск» в ВХЛ.
- 18 июля 2023
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57