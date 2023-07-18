Форвард «Торпедо»: сложилось впечатление, что Ларионов — человек не из России, а из НХЛ

Нападающий «Торпедо» Александр Дарьин рассказал о своих впечатлениях о главном тренере нижегородцев Игоре Ларионове.

«В команде было так легко и непринуждённо. Но не в том смысле, что мы расслабленные ходили. Всё было в рамках дозволенного. Многие говорили, что мы играли без обороны. Так я скажу, что за оборону у нас был большой спрос. Говорили играть «пять впереди — пять сзади». Со стороны казалось, что сильный уклон на атаку. И тут нам разрешалось творить, никаких запретов не было. В атаке руки были развязаны, поэтому многое получалось. Например, в других командах за ошибку ты получишь по голове, а в «Торпедо» было право на ошибку. Конечно же, в рамках дозволенного.

У меня сложилось впечатление, что Игорь Николаевич — человек не из России. Я не был в Америке, но мне кажется, что он оттуда, из НХЛ. Он многое там почерпнул. Игорь Николаевич очень много разговаривал, было огромное количество индивидуальных бесед, собрания интересные — слушали с открытым ртом, когда он делился какими-то воспоминаниями. Про футбольные команды рассказывает много — как ездил на базу к «Манчестер Юнайтед», как следил за «Арсеналом». Я, кстати, тоже за «Арсенал» болею, поэтому всегда занятно обсудить матчи с главным тренером», — сказал Дарьин в интервью Allhockey.

22-летний нападающий в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых набрал 13 (7+6) очков.